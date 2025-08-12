約400件に上る住宅の浸水、そのほとんどが霧島市で発生していて、大量の災害ゴミが出ています。12日は厳しい日差しが照りつける中、ボランティアも加わり、後片付けが行われました。



日差しが照りつけ厳しい暑さとなった12日。霧島市の日当山地区公民館に設けられたゴミ置き場には大量のゴミが次々に持ち込まれていました。



12日からはボランティアも加わり、流れ込んだ泥の掃除などが行われていました。





(ボランティア)「こういう現状なのでみなさん暗い顔をしていると思うが自分なりにできることを考えたときに明るく無理のない範囲で手伝いが出来たら」(日当山西郷どん湯湯守・中村良美さん)「何もかもかたちあるものはこうしてなくなっていくが温かい気持ちだけはなくならないのでこうして手伝いをさせてもらえるのが本当にうれしい」これらの災害ゴミが運び込まれるのが敷根清掃センターです。(間世田桜子アナウンサー)「霧島市の災害ゴミが数メートルにわたって積み上げられています。浸水被害の影響でしょうか、数十枚の畳も置かれています」住宅への浸水被害が深刻な霧島市。床上浸水は212件、床下浸水は180件、計392件に上っています。敷根清掃センターでは持ち込まれた災害ゴミを無料で回収していて、泥だらけになった畳や家財道具などが大量に持ち込まれています。持ち込まれるゴミの量は通常の3倍から4倍近くに増えているため、12日も作業員が処理に追われていました。(霧島市役所市民環境部環境衛生課敷根清掃センター・中尾田昭一主査)「通常であれば従業員がわけられたものをもってきて分別をするが、今回の水害ごみはほとんどのものが混ざっている。可燃ごみや不燃ごみの量が3倍から4倍で仕分ける時間が非常に長くなっている」分別作業などもあり、作業量は普段の倍以上。今後処理が追い付かなくなった場合、粗大ゴミの仮置き場を新たにつくる可能性もあるということです。