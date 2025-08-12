２００４年から夏恒例となっている東京・帝国ホテルのジャズコンサート「インペリアル ジャズ ２０２５」が１２日、開催され、歌手の阿川泰子、マリーン、和央ようかがビッグバンドと共演した。

初出演の和央は「スインギー奥田＆ザ・ブルースカイオーケストラ」と共演し、「ニューヨーク、ニューヨーク」で迫力の歌声を聴かせた。ビッグバンドの音圧を背負って「最高に気持ちいいです。このまま旅（巡業）に行きたいくらいです。音楽って楽しいんだな、音を楽しむんだなと思います」と笑顔。続いて「スマイル」をトロピカルなアレンジで歌った。

続いて登場したマリーンは「エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ」を情熱的に歌唱。「ちょっと体調を壊してしまっていた」と打ち明け、「今日は声がなんとか出ているみたいで、ホッとしているところです」と、安堵（あんど）の笑みを浮かべた。

阿川は「原信夫とシャープス＆フラッツ」と共演し、「フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン」、「センチメンタル・ジャーニー」などで衰え知らずの歌声を披露。「私、今年でデビュー３００年ぐらいたちますけど」と大ベテランらしい豪快なジョークを飛ばし（実際は１９７８年デビュー）、「本当に歌に出合えて良かったと思います」と感慨を口にしていた。