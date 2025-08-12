２児の母でタレントの柳原可奈子が１２日、ＳＮＳを更新。脳性まひを公表している５歳長女も一緒に飛行機に乗って沖縄旅行をしたことを報告した。

飛行機は、「障がい児用チャイルドシート【キャロット】をお借りできる」ＡＮＡにするか、「【クロスワイベルト】や普段使っているカーシートの持参、または上体固定補助ベルト・クッション・毛布をお借りする方法がある」ＪＡＬにするか悩んだというが、「ＡＮＡのチャイルドシートが「身長１００ｃｍくらいまでとのことでサイズアウト」だったため、ＪＡＬを選択したという。

「予約の際に、•上体固定ベルト・クッション・毛布をお借りする •搭乗口までは自分のバギーで移動 •席までは親が抱っこで移動」という流れで依頼。当日は「スペシャルアシスタンスカウンターでチェックイン」したという。

長女は３歳で飛行機デビューしていたというが、その時より「『触りたい』『動きたい』気持ちがパワーアップ」しており、テレビやテーブル、クッションを次々と触りまくり、「あぐらでバランスをとりながら動くので、私が手で支えている時間もかなり長かったです」と説明。「ＣＡさんをはじめ、多くの方のあたたかい見守りのおかげで、無事に飛行機でお出かけできたことは、我が家にとってまた一つ大きな自信になりました 本当にありがとうございました！！」と周囲のサポートに感謝した。