姶良市では水道管が破裂した影響などで約1万5000戸で断水が続いています。復旧は早いところで8月15日以降になる見込みで市民生活に大きな打撃を与えています。



12日、エブリィが訪れたのは姶良市加治木町を流れる網掛川です。



（記者）

「網掛川の崩落した護岸の復旧作業が行われています」



8月8日、地元の建設会社がドローンを使って撮影した映像です。広い範囲で護岸が崩れ、川は茶色く濁り、水位も上昇。海の方へ進んでいくと、転落した車の姿も確認できます。





大雨から5日目となる12日。当時と比べると水位は低くなり、建設会社が復旧作業を行っていました。一方、姶良市では断水が長期化していて現在も約1万5000戸が断水しています。12日は姶良市内12か所に給水所が設けられ、住民たちが給水袋やタンクに水を汲んでいました。（住民）「毎日ここにきている。食器を洗うのと顔を洗うのと」（住民）「もう全然出ない。トイレが一番困る。あと洗い物」市は2つの温泉施設を無料開放していて、数日ぶりに風呂につかるという人たちが、たまった疲れを癒やしに訪れていました。（住民）「気持ちよかった。やっぱり温泉は」（住民）「とてもよかった。気持ちがよかった。水が出ないのはやっぱり（大変）。水は大事なので出なくなると水のありがたさがよくわかる」（住民）「相当気持ちがよかった。初めてだった断水してから。早く復旧してほしいが、町の役場の皆さんも工事業者の皆さんも頑張っているから文句は言えない」断水の復旧の見込みは、姶良地区の市街地が8月20日ごろ、木場・堂山・山花地域は未定です。また、加治木地区の永原・西別府地域は8月15日ごろ、小山田地域は8月17日ごろに復旧する見通しです。