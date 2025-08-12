「ザ・ドリフターズ」加藤茶（８２）の妻で、タレントの加藤綾菜（３７）が夫婦ショットを公開し、話題を呼んでいる。

１２日までにインスタグラムで「加藤家は夏休みを頂いてました 愛犬と友達１０人で旅に行ってきました めちゃくちゃ楽しかった」と夏休みを満喫したことを報告。

「（犬の絵文字）用プールでじゃぶじゃぶ泳いでるの見たら可愛かった〜 人間用プールもあったので私達も久々に泳ぎました！大人になっても子供みたいにはしゃぐ時があったほうがよいね そして休みのクライマックスは小田和正さんのコンサート 小田さんの３０年ファンの私は開始２秒で泣きました」とつづると、愛犬の写真や夫婦ショットなどアップし「今年は忘れられない夏になってるな」とコメントを添えた。

この投稿には「楽しそうですね 夏休みゆっくり休んでくださいね」「夏休みエピソード最高」「加藤茶さんも元気そうで良かった」「綾菜さん、どんどん綺麗になっていく」「加トちゃんとのツーショットいいね」「全てにおいて、カトちゃんへの気遣いと愛を感じます」といったコメントが寄せられている。