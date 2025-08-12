米総合格闘技「ＵＦＣ」に参戦する鶴屋怜（２３）が２２日の中国・上海大会を右目のケガで欠場することを発表した。

鶴屋は上海インドアアリーナで行われる「ＲＯＡＤ ＴＯ ＵＦＣ」でのスペシャルマッチでニャムジャルガル・トゥメンデムベレル（モンゴル）と対戦予定だった。しかしその１０日前となった１２日、ＳＮＳに「怪我して試合なくなりました。楽しみにしてくださった方すみません。早く復帰します」とポストし、欠場することを発表した。

さらに自身の公式ユーチューブチャンネルに痛々しく右目を腫らした動画を投稿。練習でのスパーリングでパンチが目に入って負傷してしまったと説明した。病院で診察を受けた所、網膜剥離や網膜裂傷ではないと診断されたものの「血がにじみ出いていることによって、目に血がかぶっちゃっている状況なんです。相手が曇って見えないというか。血で前が見えない状況なんですよ」と出血で視界に制限が出てしまっているとした。

さらに「治すには手術するなり２〜３週間すればだいじょうぶらしいんですけど（試合）２週間前なので手術はできないし。自然に治るのも時間がかかるらしく…。もしかしたら手術しないと治らない可能性もあるといわれたので、今回は厳しいという状況でドクターストップという感じになりました」と経緯を明かす。直前での中止を謝罪した上で「今後につきましてはもしかしたら手術するかもしれないんですけど、手術すれば２週間から１か月くらいの間で治るといわれているので。その後も格闘技やっても支障ないということなのですぐ復帰できればいいと思っています」と前を向く。復帰については「１０月とか９月の終わり辺りに試合やって、今年最後１２月あたり試合できればいいかなと思っているので、早く復帰できることをぜひ、待っていてください」と呼びかけていた。