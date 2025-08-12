日本vsブラジル東京開催で合意と大手紙報道!! 10月のアジア勢2連戦で来日か
ブラジル大手メディア『グローボ』は11日、ブラジル代表が10月14日に東京都で日本代表と対戦することで合意したことを報じた。
『グローボ』によるとブラジルサッカー連盟(CBF)は10月の国際Aマッチウィークについて、韓国サッカー協会(KFA)や日本サッカー協会(JFA)と、両国代表との親善試合を行うことで合意したという。ブラジルは10月10日にソウルで韓国と対戦し、同14日に東京で日本と対戦するといい、行政面などの各手続きが完了次第発表されるようだ。
なお報道では国立競技場での開催と綴られているが、12日時点でのJFA発表では味の素スタジアムで10月14日午後7時30分キックオフのキリンチャレンジカップ2025が組まれている。対戦国は未定となっている中でブラジルと対戦する可能性が浮上した。
日本対ブラジルの前回対戦はカタールワールドカップ前の2022年6月6日。国立競技場で行われた同試合はFWネイマールがPKを決め、ブラジルが1-0の勝利を収めた。
ブラジルはすでに北中米W杯出場を決めている。9月に南米予選を終えてから韓国と日本を巡るアジアツアーでW杯に向けた準備を始め、11月はアフリカ勢と、来年3月はヨーロッパ勢との対戦が見込まれているという。
