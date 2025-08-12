多彩3人組YouTuber、IQ140メンバーが喉頭腫瘍と診断・手術へ 英語などで人気の「Kevin′s English Room」
3人組YouTuber「Kevin's English Room」が12日、YouTubeに新動画を投稿し、メンバーの「かけ」が、のどの腫瘍の摘出手術を受けるため、当面活動休止すると発表した。
【動画】Kevin's English Room・かけ、のどの腫瘍を明かす
動画では、専門性の高い病院で「経験値的に悪性の腫瘍の場合もある」と言われ、出術を受けることにしたと明かした。
「動画に関しては手術前に撮ってあるストックが結構ある」とし、「できる限り投稿しようとは思っています」と伝えた。
GARTA PRODUCTIONは、同社サイトを通じて「この度、弊社所属のYouTubeクリエイターかけが、喉頭腫瘍と診断され、治療に専念するため、当面の間活動を休止することになりましたことをご報告いたします」と伝え、「活動再開につきましては、医師と相談しながら慎重に相談し、改めてご報告させていただきます」とつづった。
Kevin's English Roomは、多才3人組クリエイター。アメリカ育ちで英語ネイティブの「ケビン」、企画やディレクションもこなすIQ140の「かけ」、フランス留学経験がありトリリンガルの「やま」からなり、アメリカとの文化の違いや料理、言語を扱った動画が人気。
