アメリカ企業SpaceX（スペースX）は日本時間2025年8月11日、「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていたアメリカ企業Amazon（アマゾン）の通信衛星「Kuiper（カイパー）」24機はすべて軌道に投入されたことを、SpaceXとAmazonが報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9 (KF-02)

ロケット：Falcon 9 Block 5打ち上げ日時：日本時間 2025年8月11日21時35分発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）ペイロード：Kuiper衛星（24機）

KuiperはAmazonの衛星コンステレーションを構成する通信衛星で、世界中のブロードバンドアクセス向上を目指すという同社の「Project Kuiper（プロジェクト・カイパー）」で使用されます。計画では、Project Kuiperは3200機以上の衛星で運用されます。

2023年10月にULA＝United Launch Alliance（ユナイテッド・ローンチ・アライアンス）のAtlas Vロケットで2機の試験機が打ち上げられた後、2025年4月と同年6月にAtlas Vで各27機、2025年7月にはFalcon 9で24機、合計78機のKuiper衛星が打ち上げられていました。

今回のミッション「KF-02」は、Project Kuiperの衛星コンステレーション構築に向けた4回目の打ち上げで、SpaceXによる2回目のKuiper衛星打ち上げです。Falcon 9ロケットに搭載されていた24機の衛星はすべて軌道に投入され、打ち上げられたKuiper衛星は合計102機になったということです。

関連画像・映像

【▲ 24機のKuiper衛星を搭載して打ち上げられたSpaceXの「Falcon 9」ロケット（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

