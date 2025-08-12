不倫デートの送迎を命令する上司。自分をバカにするクズカップルに復讐を決意！【作者に聞いた】
フォロワーさんから寄せられる不倫体験談を漫画にし、SNSで発信しているぽん子(ponko008)さん。不倫をされた側の目線で描かれる漫画は、ときに苦しくなってしまう描写もあるが、最後にはスカッとできるのがぽん子さんの作品の特徴だ。
【漫画】本編を読む
『腹黒な社内不倫カップルに復讐した話』は、ぽん子さんの友人の体験談を元にした描きおろし作品。今回は、手柄を上司の愛人である後輩に取られたうえに、不倫デートの送迎まで頼まれた主人公の山田ミカ。2人にバカにされながらも、「上司の頼みじゃ断れない」と車を運転することに…。
■現実では言えない怒りや悔しさも、今ではすべてネタに
ミカが1人で準備を進めたプレゼンを、一切手伝わなかった愛人の手柄にした上司。さらにはホテルまでミカの社用車で連れていくよう指示する上司のクズさにあきれるが、これがぽん子さんの友人の実体験というから衝撃だ。ぽん子さんに、この話を聞いたときの気持ちを聞いてみた。
「私も思いました。『どこまでクズなんだ！』って(笑)。でも逆に、『ここまでいくと読者も吹っ切れてスカッとできるのでは？』と感じたので、脚色を入れつつ思いきって振り切った描写にしました。このエピソードを聞いたとき、正直最初は半信半疑だったのですが、友人が『ガチだよ…送迎』って真顔で言っていて…。そういうリアルさが、物語に“重み”を出してくれる気がします」
悔しいと涙を流し、「許せない、あいつらに復讐したい」と決意を固めるミカ。不倫復讐漫画を多く手掛けているぽん子さんは、「復讐すること」に関してどのように捉えているのだろう。
「復讐って、難しいですよね。もちろん現実では何でもやり返せばいいというわけではないけれど、『自分を守るために、立ち向かうこと』は大切だと思っています」
ぽん子さん自身が理不尽な目に合った場合は立ち向かうのか、はたまた耐えるのか。正直な気持ちを教えてくれた。
「私は…そうですね、表では反応せず耐えて、その後ネーム帳に描き殴ります(笑)。現実では言えない怒りや悔しさを作品の中で浄化することで、自分自身も癒やされている気がするんです。最近ではムカつくことがあると、『逆にネタができた！』と喜んでいる自分もいます…」
上司と後輩に復讐を決意したミカ。2人を追い詰めるために彼女は、どんな行動に出るのか？実話を元にした漫画を、今後も楽しみにしてほしい。
