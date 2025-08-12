NMB48「お笑いに対しても貪欲」移動時間に芸人ラジオで勉強する関西アイドルの本気度【「STARRZ TOKYO 2025」インタビュー】
【モデルプレス＝2025/08/12】NMB48が、次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」（開催日：2025年9月23日／会場：日本工学院アリーナ）に出演する。モデルプレスではNMB48にインタビューを実施し、ステージへの意気込みやグループの魅力について明かしてもらった。
2024年に初開催した「STARRZ TOKYO」。本祭典は、「フェス」や「コレクション」「LIVE」といった概念を「GALAXY」とし、MUSIC＆FASHIONコンテンツを軸に、この日集まった特別な方々と共にGALAXYを創り出していく。2024年の第1回はニコニコ生放送での配信視聴者数は約7万人を記録。イベント関連投稿のインプレッションは約2,000万impを突破し、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。
― 次世代のエンタメカルチャーを体感できるエンタメ×ファッションの大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」にご出演する意気込みをお願いします。
芳賀礼：今回初めて出演させていただくのでとても嬉しいです！また、普段は中々ファッション関連や、モデルの皆さんと共演させていただくことが少ないのでとても貴重でありがたい機会だな思います！アーティストの皆さん、モデルの皆さんと素敵なステージにしたいです！
― 他のアーティストの方々に負けないパフォーマンスの魅力を教えてください。
芳賀：元気さとダンスとお笑いです！マネージャーさんにうるさすぎ！と楽屋でも怒られてしまうほど普段から元気なグループです！でもパフォーマンスになると綺麗に揃ったダンスは他のアーティストの方には負けないと思います！そして何より関西のアイドルなのでお笑いに対しても貪欲です（笑）。普段の劇場公演の反省会ではパフォーマンスとは別にMCの反省会があったり、休みの日には漫才劇場に行くメンバーもいたり、移動時間に芸人さんのラジオを聞いて勉強してるメンバーもいます（笑）。
青原優花：熱量やがむしゃらさ、勢いは誰にも負けません！！揃えながらもそれぞれ個性を発揮しているところが見所です。
坂田心咲：振りが揃っているところだと思います。私たちは普段から自然と「ここの振りのカウントは〇〇でお願いします」など細かいところまで揃える会話をよくしてる気がします。色々な界隈を応援しているファンの方からも「NMB48はやっぱ振りが揃っているね〜」と言っていただくことが多いのでそれが魅力だと思います。あとはみんなが同じ熱量を持ってパフォーマンスしています！
― もし他の出演アーティストとコラボするとしたら、誰とどんなことをやってみたいですか？
芳賀：AKB48さんとのコラボをしたいです。私はとにかく根から48Gオタクなので今回同じステージに立たせていただけてとっても嬉しいです！以前TikTokをコラボ撮影させていただいたことがあるのですが、同じステージで1曲AKB48さんとNMB48でコラボとかしていたみたいです！最近は48Gでも交流が減ってきているので今回またご一緒できて本当に嬉しいです！
坂田心咲：AKB48さんはTheアイドルみたいな衣装が多いので、着させていただきたいです。逆にNMB48は個性的で少し強い女という衣装が多いので難波の衣装を着たAKB48さんも見てみたいので衣装交換をしたいです。
― 最近の活動（リリース楽曲）の注目ポイントを教えてください。
芳賀：NMB48の最新曲「チューストライク」は熱い系のアイドルソングになっています！NMB48では珍しい女の子目線の恋愛を描いていて、恋愛で追い込まれている状況を野球用語で表現しています！振り付けにもバッドを振ってるところやボールを投げるところもあって見ていて面白い、真似しやすくなっています！アイドルファンの皆さんにはもちろん！野球が好きな方も共感して楽しんでもらえる楽曲になっているので是非沢山聴いてください！
イベント名称：STARRZ TOKYO2025
会場：日本工学院アリーナ
開催日時：2025年9月23日（火・祝）
券種：VVIP／VIP／S
主催：STARRZ TOKYO実行委員会
後援：一般財団法人 日本ファッション協会／株式会社フジテレビジョン
協力：
株式会社EVENTIFY／株式会社THREE／株式会社Churros／株式会社OMSVi／株式会社ツーエムオー／株式会社Grabss／株式会社GLAS
メディアパートナー：
株式会社ZIP FM／株式会社エフエム福岡／広島エフエム放送株式会社／株式会社 エフエム石川 FM ISHIKAWA BROADCASTING Co.,LTD／株式会社京都放送／株式会社エフエム北海道
オフィシャルパートナー：
株式会社ネットネイティブ
※チケットは抽選での販売。
◆NMB48、9月23日開催「STARRZ TOKYO 2025」出演へ
◆NMB48、関西魂で挑むファッションイベント AKB48との衣装交換にも意欲
◆「STARRZ TOKYO」開催概要
