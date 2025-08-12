【中間速報】「男子高生ミスターコン2025」中部エリア、暫定上位4人を発表＜日本一のイケメン高校生＞
【モデルプレス＝2025/08/12】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」。中部リアの『投票サイト powered by モデルプレス』における10日時点での中間結果を速報する。
投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目で猛烈なバトルを展開中。以下、4項目の中間結果。
「ページ閲覧数」1位：林梁太くん
「X投票数」1位：倉田琉偉くん
「リポスト数」1位：渡邊絢斗くん
「総合ポイント数」1位：大塩飛玖くん
中部エリアは愛知県、岐阜県、静岡県、富山県、長野県、新潟県、福井県、石川県、三重県、山梨県からエントリーした高校生が対象となる。
なお“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」も同時開催中。
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
今後「男子高生ミスターコン2025」は「高一ミスターコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月29日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://dk-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/V8FALg2
