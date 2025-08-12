アジア株 総じて上昇、上海株や香港株は続伸 アジア株 総じて上昇、上海株や香港株は続伸

東京時間17:35現在

香港ハンセン指数 24969.68（+62.87 +0.25%）

中国上海総合指数 3665.92（+18.37 +0.50%）

台湾加権指数 24158.36（+22.86 +0.09%）

韓国総合株価指数 3189.91（-16.86 -0.53%）

豪ＡＳＸ２００指数 8880.80（+36.03 +0.41%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80508.19（-95.89 -0.12%）



１２日のアジア株は総じて上昇。トランプ米大統領が中国への関税発動の期限を９０日間延長する大統領令に署名したと報じられた。中国側も同様に延長を発表したことで、貿易戦争激化への警戒感が後退して、買いが広がった。タイ市場は休場。



上海総合指数は続伸。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、銀行大手の中国農業銀行、自動車メーカーの上海汽車集団、鉱物生産会社の山東黄金礦業が買われる一方で、酒造会社の貴州茅臺酒、航空機メーカーの中航沈飛が売られた。



香港ハンセン指数は続伸。半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、自動車販売の中升控股（チョンサン・グループ・ホールディングス）、ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）、電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）が買われる一方で、医薬品メーカーの石薬集団、食品メーカーの康師傅控股（ティンイー）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。インターネットメディア会社のカー・グループ、保険会社のＱＢＥインシュアランス・グループ、ギャンブルマシン製造・販売のアリストクラート・レジャー、医療機器メーカーのレスメドが買われる一方で、会計システム会社のゼロ、建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズが売られた。

