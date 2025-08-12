ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６７、伊７９ｂｐと先週末水準を踏襲
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６７、伊７９ｂｐと先週末水準を踏襲
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.693
フランス 3.359（+67）
イタリア 3.479（+79）
スペイン 3.257（+56）
オランダ 2.855（+16）
ギリシャ 3.341（+65）
ポルトガル 3.09（+40）
ベルギー 3.206（+51）
オーストリア 3.001（+31）
アイルランド 2.938（+25）
フィンランド 3.073（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.693
フランス 3.359（+67）
イタリア 3.479（+79）
スペイン 3.257（+56）
オランダ 2.855（+16）
ギリシャ 3.341（+65）
ポルトガル 3.09（+40）
ベルギー 3.206（+51）
オーストリア 3.001（+31）
アイルランド 2.938（+25）
フィンランド 3.073（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）