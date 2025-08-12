ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６７、伊７９ｂｐと先週末水準を踏襲
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　2.693
フランス　　　3.359（+67）
イタリア　　　3.479（+79）
スペイン　　　3.257（+56）
オランダ　　　2.855（+16）
ギリシャ　　　3.341（+65）
ポルトガル　　　3.09（+40）
ベルギー　　　3.206（+51）
オーストリア　3.001（+31）
アイルランド　2.938（+25）
フィンランド　3.073（+38）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）