「一番時間をかけている」メイクポイント解説 キャバ嬢・さなが語る、休日のルーティンと美の秘訣
【モデルプレス＝2025/08/12】東京「ファブリック六本木」のキャバ嬢・さな。ピラティス、韓ドラ、ハワイ旅行…働く日々を支える“癒し”の時間と、美しさを磨く「あかぬけルール」を公開。休日の過ごし方から美容法、読書愛まで、魅力あふれるライフスタイルをたっぷり語ってくれた。【インタビュー全2回の2回目】
【写真】メディア出演レアな六本木キャバ嬢・さなの「一番時間をかけている」メイクポイント
― お忙しい毎日を送っていると思いますが、休日はどのようにリフレッシュしていますか？
さな：最近はピラティスにめっちゃハマっています。教室はガラス張りで、外にも緑がたくさんあるし、教室の中にも観葉植物があって、行くだけで癒されるんです。今の週一回の楽しみですね。まとまったお休みが取れれば、旅行に行くことも多いです。この間はお友達とハワイに行ってきました！
― いいですね！ハワイには何度か行かれたことも？
さな：小さい頃に行ったことはあるんですけど、ほとんど記憶になくて。突然ハワイに行こうと決めました。5日くらい行っていたんですけど、めちゃくちゃ良かったです！朝の4時とか5時に起きて、カフェに朝ごはんを絶対に食べに行っていました。それがハワイでのルーティンでした（笑）。
― お家にいる時はどんなことをするのが多いですか？
さな：Netflixを観たり、あとは本を読むのが昔から好きなのでよく読んでいますね。Netflixは韓国ドラマをよく観るんですけど、いわゆる恋愛系は全く観なくて、ドロドロ系とかサスペンス系を観ます。キャバクラのお客様もそっち系のドラマを観る方が多くて、めっちゃ話が合うので助かってますね（笑）。
― 読者の中にはさなさんのようにあかぬけたいと思っている方も多いと思います。今の輝くさなさんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。
「あかぬけた方法トップ3」
1．眉毛の形と色
2．むくみ対策（筋トレ・ピラティス）
3．パーソナルカラーを知る
一つ目は眉毛ですね。眉毛の色や形って、その人の印象を変える部分なのでとても大事だと感じます。形は長く引けば目がキリッと見えるし、短く引けば目が大きく見えます。私はアートメイクと脱色をしていて、髪色やメイクによっても変えるようにしています。
二つ目はむくみ対策です。むくんでいるとたるんで見えることもあるので、筋肉をつけるようにしています。ピラティスを始めたらむくみも改善されて、筋肉がポンプの役割をしてくれるかららしいんですが、気になる部位を鍛えてみるのもおすすめです。
三つ目はパーソナルカラー。これが一番大事かもしれません。自分のカラーを知ってからメイクも見直しました。好きな人のメイクを真似してもしっくりこない時は、パーソナルカラーが原因かもしれないので、自分に似合う色味を知るのはすごく大切です。
＜その1：今日のメイク＞
まつ毛には一番時間をかけています。私の場合は長くて濃いまつ毛が似合うので、マツエクとまつ毛美容液を使っています。仕事でもプライベートでもまつ毛には力を入れていますね。あとはマットよりツヤ感重視のメイクにしています。
＜その2：今日のファッション＞
今日みたいにシンプルな服装もあれば、柄入りのお洋服を着ることもあります。お店に出るときはワンピースやドレスのような服装ですが、今日はデニムパンツにしてみました！
＜その3：美容法＞
ピラティスを始めてから、寝起きにプロテインを飲むのを習慣にしています。まず白湯を飲んで、15分くらい置いてからプロテインを飲むんですけど、それを続けてから食欲が急に増すことがなくなって、一度に食べる量も減りました。おかげで体重も安定しています。
＜その4：会話術＞
当たり前のことかもしれませんが、目を見て話を聞くのはすごく大事。昔から無意識にやっていたことなんですが、相手も「興味を持ってくれてる」と感じてくれると思います。
＜その5：○○オタク＞
本を読むのが大好きなんですが、特に「ハリー・ポッター」シリーズが好きで何十回も読みました。最終巻の発売日には、開店時間に合わせて本屋に行きました（笑）。豊島園にできた「スタジオツアー東京」にも行って、7時間くらいかけてじっくり楽しみました。
華やかな世界に身を置きながらも、日常では心身のバランスを大切にするさな。丁寧な自分磨きと、自分らしいペースで過ごす日々からは、内側から輝く美しさと芯の強さが感じられた。
ピラティスや読書、時にはハワイ旅行と、自分を癒す時間を大切にするさなさん。彼女の語る「あかぬけ術」は、眉やパーソナルカラーといった自分自身を深く知ることから始まるものばかりだった。それは、前編で語られた「自分を知ることの大切さ」と一貫している。
華やかな世界の裏側で、自分と向き合う丁寧な時間を持つこと。その積み重ねが、彼女の内面から溢れ出る美しさを形作っているのだろう。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】メディア出演レアな六本木キャバ嬢・さなの「一番時間をかけている」メイクポイント
◆癒しは「緑に囲まれた教室でのピラティス」
― お忙しい毎日を送っていると思いますが、休日はどのようにリフレッシュしていますか？
― いいですね！ハワイには何度か行かれたことも？
さな：小さい頃に行ったことはあるんですけど、ほとんど記憶になくて。突然ハワイに行こうと決めました。5日くらい行っていたんですけど、めちゃくちゃ良かったです！朝の4時とか5時に起きて、カフェに朝ごはんを絶対に食べに行っていました。それがハワイでのルーティンでした（笑）。
― お家にいる時はどんなことをするのが多いですか？
さな：Netflixを観たり、あとは本を読むのが昔から好きなのでよく読んでいますね。Netflixは韓国ドラマをよく観るんですけど、いわゆる恋愛系は全く観なくて、ドロドロ系とかサスペンス系を観ます。キャバクラのお客様もそっち系のドラマを観る方が多くて、めっちゃ話が合うので助かってますね（笑）。
◆さなのあかぬけ方法ベスト3
― 読者の中にはさなさんのようにあかぬけたいと思っている方も多いと思います。今の輝くさなさんになるまでに取り入れてきた「あかぬけた方法トップ3」を教えてください。
「あかぬけた方法トップ3」
1．眉毛の形と色
2．むくみ対策（筋トレ・ピラティス）
3．パーソナルカラーを知る
一つ目は眉毛ですね。眉毛の色や形って、その人の印象を変える部分なのでとても大事だと感じます。形は長く引けば目がキリッと見えるし、短く引けば目が大きく見えます。私はアートメイクと脱色をしていて、髪色やメイクによっても変えるようにしています。
二つ目はむくみ対策です。むくんでいるとたるんで見えることもあるので、筋肉をつけるようにしています。ピラティスを始めたらむくみも改善されて、筋肉がポンプの役割をしてくれるかららしいんですが、気になる部位を鍛えてみるのもおすすめです。
三つ目はパーソナルカラー。これが一番大事かもしれません。自分のカラーを知ってからメイクも見直しました。好きな人のメイクを真似してもしっくりこない時は、パーソナルカラーが原因かもしれないので、自分に似合う色味を知るのはすごく大切です。
◆さなにさらに迫る5つのテーマ
＜その1：今日のメイク＞
まつ毛には一番時間をかけています。私の場合は長くて濃いまつ毛が似合うので、マツエクとまつ毛美容液を使っています。仕事でもプライベートでもまつ毛には力を入れていますね。あとはマットよりツヤ感重視のメイクにしています。
＜その2：今日のファッション＞
今日みたいにシンプルな服装もあれば、柄入りのお洋服を着ることもあります。お店に出るときはワンピースやドレスのような服装ですが、今日はデニムパンツにしてみました！
＜その3：美容法＞
ピラティスを始めてから、寝起きにプロテインを飲むのを習慣にしています。まず白湯を飲んで、15分くらい置いてからプロテインを飲むんですけど、それを続けてから食欲が急に増すことがなくなって、一度に食べる量も減りました。おかげで体重も安定しています。
＜その4：会話術＞
当たり前のことかもしれませんが、目を見て話を聞くのはすごく大事。昔から無意識にやっていたことなんですが、相手も「興味を持ってくれてる」と感じてくれると思います。
＜その5：○○オタク＞
本を読むのが大好きなんですが、特に「ハリー・ポッター」シリーズが好きで何十回も読みました。最終巻の発売日には、開店時間に合わせて本屋に行きました（笑）。豊島園にできた「スタジオツアー東京」にも行って、7時間くらいかけてじっくり楽しみました。
華やかな世界に身を置きながらも、日常では心身のバランスを大切にするさな。丁寧な自分磨きと、自分らしいペースで過ごす日々からは、内側から輝く美しさと芯の強さが感じられた。
◆まとめ
ピラティスや読書、時にはハワイ旅行と、自分を癒す時間を大切にするさなさん。彼女の語る「あかぬけ術」は、眉やパーソナルカラーといった自分自身を深く知ることから始まるものばかりだった。それは、前編で語られた「自分を知ることの大切さ」と一貫している。
華やかな世界の裏側で、自分と向き合う丁寧な時間を持つこと。その積み重ねが、彼女の内面から溢れ出る美しさを形作っているのだろう。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】