【モデルプレス＝2025/08/12】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が12日、自身のInstagramを更新。ファッションを公開した。

【写真】「御上先生」生徒役、圧巻美脚際立つ

◆吉柳咲良、美しい脚を披露


吉柳は「赤いローファー可愛すぎるのー」とコメントし、チェック柄シャツと黒いミニスカート姿×網ハイソックスの美しい脚が際立つ姿を披露した。

この投稿に、ファンからは「美脚」「スタイル抜群」「アニメに出てきそう」「素敵」「かっこいい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

