ºå¸µÍµ¸ã´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¥Õ¥ì¥¤¥à¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ù¼çÂê²Î¤ÏÅìµþ½é´ü¾×Æ°¤Ë¡ª¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø
¡¡°ËÇ½¾»¹¬¤È¾¾ËÜÂîÌé¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ëºå¸µÍµ¸ã´ÆÆÄ¤Î±Ç²èºÇ¿·ºî¡Ø¥Õ¥ì¥¤¥à¥æ¥Ë¥ª¥ó ºÇ¶¯»¦¤·²°ÅÁÀâ¹ñ²¬¡Î»äÆ®ÊÔ¡Ï¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÄÉ²Ã¾ìÌÌ¼Ì¿¿8ÅÀ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¼çÂê²Î¤Ï4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡¦Åìµþ½é´ü¾×Æ°¤Î¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥é¥ó¥Ç¥ô¡¼¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ß¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¥Õ¥ì¥¤¥à¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç»¦¤·¤òÀÁ¤±Éé¤¦»¦¤·²°¡¦¹ñ²¬¡Ê°ËÇ½¾»¹¬¡Ë¤ÎÆü¾ï¤Ëºå¸µ´ÆÆÄ¤¬Ì©Ãå¤·¤¿¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¡ØºÇ¶¯»¦¤·²°ÅÁÀâ¹ñ²¬¡Î´°Á´ÈÇ¡Ï¡Ù¡Ê2021¡Ë¡¢Â³¤¯¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥ì¥Ã¥È ºÇ¶¯»¦¤·²°ÅÁÀâ¹ñ²¬¡Î¹ç½ÉÊÔ¡Ï¡Ù¡Ê2022¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¡£
¡¡¹ñ²¬Ìò¤Î°ËÇ½¤È¡¢Á°ºî¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥ì¥Ã¥È¡Ù¤«¤é¹ñ²¬¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¿¿ÃæÌò¤Î¾¾ËÜÂîÌé¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢»¦¤·²°¤È¤·¤Æ¤ÏÆóÎ®¤Ç¡¢¤¦¤À¤Ä¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¿¿Ãæ¤Î¶ìÇº¤È³ëÆ£¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤Î¡Èå«¡É¤È¡ÈÀ®Ä¹¡É¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£¡Ø»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ç·õ½Ñ»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤¿³ÀÆâÇîµ®¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Õ¥Ó¡¼¥È¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê»¦¤·²°¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÀÄ¤¤Éþ¤Î¿¿Ãæ¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÉþ¤Î¹ñ²¬¤¬¡¢¤É¤³¤«¤ÎÄà¤êËÙ¤Ç¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢»å¤ò¿â¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï¡¢¡È¤Ê¤¼»¦¤·²°¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡©¡É¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£»¦¤·²°±Ç²è¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤Î¤É¤«¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢Æó¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ï¿¿·õ¡£»¦¤·²°¤Ç¤¢¤ëÆó¿Í¤Ë¤É¤ó¤Ê½ÐÍè»ö¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤ò¤«¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÉ²Ã¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢¿¿Ãæ¤¬¥Ê¥¤¥Õ¤ò»ý¤Á¡¢±Ô¤¤´ã¸÷¤ÇÀï¤¦ÍÍ»Ò¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¶ÛÇ÷´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ä¡¢ºÇ¶¯¤Î»¦¤·²°¤Ç¤¢¤ë¹ñ²¬¤Ëºå¸µ´ÆÆÄ¤¬¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¡¢¹ñ²¬¤Î¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤ò»£¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤É·×8ÅÀ¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ß¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¥é¥ó¥Ç¥ô¡¼¡×¤ò²Î¤¦Åìµþ½é´ü¾×Æ°¤Ï¡¢9·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶Ê¤Ï8·î27Æü0»þ¤è¤ê³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÅìµþ½é´ü¾×Æ°¡Ù¤Ï9·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¡Ø¥Õ¥ì¥¤¥à¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡¢8·î29Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè21²óÂçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¤ÇÆÃÊÌ¾·ÂÔºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ºå¸µ´ÆÆÄ¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¤ÇÀ¤³¦½é¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Õ¥ì¥¤¥à¥æ¥Ë¥ª¥ó ºÇ¶¯»¦¤·²°ÅÁÀâ¹ñ²¬¡Î»äÆ®ÊÔ¡Ï¡Ù¤Ï¡¢10·î10Æü¤è¤êÁ´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ß¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¥Õ¥ì¥¤¥à¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼
