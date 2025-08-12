【中間速報】「女子高生ミスコン2025」関東エリア、暫定上位4人を発表＜日本一かわいい高校生＞
【モデルプレス＝2025/08/12】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」。関東エリアの『投票サイト powered by モデルプレス』における10日時点での中間結果を速報する。
投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数」「モデルプレス 自己PR審査」「オリジナル動画審査」「総合ポイント数」の7項目で猛烈なバトルを展開中。以下、4項目の中間結果。
「ページ閲覧数」1位：みなみさん
「X投票数」1位：ゆあきーさん
「リポスト数」1位：ここみさん
「総合ポイント数」1位：ほたるさん
関東エリアは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、茨城県、栃木県からエントリーした高校生が対象。17日まで審査が行われ、4次審査へ進むセミファイナリストはモデルプレスの記事にて発表予定で、SNS審査に加えて「47都道府県代表」も選出する。
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
なお“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」も同時開催中。
今後「女子高生ミスコン2025」は「高一ミスコン」グランプリを含むファイナリストを選出し、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）を実施。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
8月8日〜8月17日：SNS審査（3次審査）
8月28日〜9月23日：SNS審査（4次審査）
10月4日〜11月30日：ファイナル審査（5次審査）
※スケジュールは変更する可能性あり
詳細は公式HPをチェック：https://jk-contest.jp/
エントリーはこちら：https://lin.ee/2je9LpO
