アニメ『キングダム』6期は10.4スタート！ 秦国追加キャラ5名公開
テレビアニメ『キングダム』第6シリーズが、NHK総合にて10月4日24時10分より放送開始となることが発表された。併せて、鄴をめぐる激しい戦いへと向かう信・王賁・蒙恬・王翦のメインビジュアルや、秦軍の新キャラクターである亜光・麻鉱・亜花錦・キタリ・カタリのキャラクタービジュアルと担当キャストが公開となった。
【写真】秦軍の新規キャラクターが5名！ ビジュアルをチェック
「週刊ヤングジャンプ」（集英社）連載中の原泰久による漫画をアニメ化する本作は、春秋戦国時代の中国を舞台に、天下の大将軍を目指す少年・信（CV.森田成一）と、後の始皇帝となる若き王・えい政（CV.福山潤）の活躍を描いた中華戦国大河ロマン。
第6シリーズでは、秦VS.趙の全面戦争に挑むこととなる秦国。趙国の天才軍師・李牧に対抗するため、王翦、桓騎、楊端和率いる三軍による連合軍が結成。さらに、信が率いる飛信隊、蒙恬率いる楽華隊、王賁率いる玉鳳隊が独立遊軍として、連合軍に加わることとなる。
メインビジュアルでは、そんな新時代を担う信・蒙恬・王賁と、ぎょう（「業」に「おおざと」）攻略戦の総大将を務める優れた軍略家であり、王賁の父でもある王翦が顔をそろえており、信の手には王騎の矛が握られ、これから挑む趙との戦いへと奮い立つ4名の様子が描かれている。
第6シリーズで新たに登場する秦軍のキャラクター5名のキャスト情報も解禁。亜光役を武田幸史、麻鉱役を松本大、亜花錦役を立花慎之介、キタリ役を南條愛乃、カタリ役を水中雅章が演じることが発表となった。
王翦から絶大なる信頼を得る王翦軍の第一将で、正面から堂々とぶつかる苛烈さを持つ猛将・亜光、「王翦の片腕」と称されるほどの実力を持ち高い攻撃力と策略を駆使し勝利を重ねてきた麻鉱、さらに「悪童」と呼ばれるほどの性格ではあるが、高い攻撃力と突破力を持ち武将としての能力は非常に高い、亜光率いる軍の千人将・亜花錦。
そして、楊端和率いる“山の民軍”も連合軍に参加。“山の民軍”に属する“メラ族”の族長で、穏やかでまだ若いものの“長”として聡明で優れた統率力で族内でもとても慕われているカタリと、カタリの妹で、族内の中でも上位の実力を持つほど高い戦闘力を持ち、少々口は悪いものの仲間から慕われ愛されているキタリ。秦国はさらに力を増して、いよいよぎょう攻略へと歩を進める。
また、健康上の理由により、関常役は藤原貴弘から丹沢晃之へキャスト交代となる。
アニメ『キングダム』第6シリーズは、NHK総合にて10月4日24時10分より放送開始。
