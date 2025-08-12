タレント江口ともみ（57）が12日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。経歴詐称疑惑で注目される静岡県伊東市長の田久保真紀氏（55）の言動についてコメントした。

番組では、田久保氏の11日のX投稿を紹介。「【現在公表できる情報について】Facebookでのご意見を受けて今まで沈黙を通して参りましたが、私の意見は入れずに、事実関係のに限定するように注意を払いながら、これから順次情報を公開していくことに致しました」とのコメントを発していた。田久保氏はさらにこの後、自身に寄せられたとするLINEのメッセージの画像を添付している。メッセージは田久保市長に「私は副市長にどうですか？」「私は敵ではないです」と呼びかける内容になっている。

MCの石井亮次はXの文章を読み上げた上で「江口さん、私は何度読んでも分かりません」と問いかけると、江口は「本当にナゾでしょうがないし、こういうことを出したりすることで田久保さんご自身の心証がどんどん悪くなる」と田久保氏の行動するごとに悪くなっていく印象についてコメントした。