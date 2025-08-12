【8月発売】ダイソー×たまごっちのコラボが胸アツすぎるっ！売り切れ必至だから、無くなる前にGETしたい

写真拡大 (全13枚)

あの“たまごっち”が、8月上旬よりDAISO（ダイソー）に登場！

愛らしいキャラクターたちが限定アイテムとして大集合しており、懐かしさにSNSで話題沸騰しています。

あの頃のワクワクを思い出すだけでなく、価格はダイソーならではの、税込110円〜550円と超プチプラ。

あまりの人気に売り切れが予想されるので、急いでチェック必須ですよ！

たまごっちがダイソーとコラボ






1990年代後半〜2000年頃に大ブームを巻き起こした携帯型育成ゲームのたまごっち。

まめっちやめめっち、くちぱっち、みみっちなど、人気キャラクターたちが、カラフルでレトロかわいい雑貨になって帰ってきました。

デザインは現代風にアップデートされつつも、懐かしさはそのまま。日常で使える雑貨に落とし込まれていて、思わずまとめ買いしたくなること間違いなしですよ！

全41種のラインナップがあるよ



ダイソー初のたまごっちシリーズは、文具やギフトアイテム、リビング雑貨まで、なんと全41種類！

かわいいだけじゃなく、税込110円〜550円とプチプラで、ゲットしやすいのも魅力的です。

今回は、編集部セレクトで110円商品をいくつか購入してきたので、ピックアップしてご紹介します。

目玉商品のふわふわワッペン



まずご紹介するのは、今回の目玉商品である「パイルワッペン」。

まめっち、めめっち、くちぱっち、みみっちの全身がプリントされた、大判サイズのワッペンです。

触れるたびに心地いい、毛糸を使ったふわふわ感触もイチオシのポイントですよ。



立体感があるため、つけるだけで存在感抜群。

写真のようにノートにステッカーとして貼り付けてもいいですし、洋服やバッグにワンポイントとして貼り付けるのもおすすめです。

布につける場合は一般的なワッペン同様、アイロンを使用して接着してくださいね。

勉強や書き物が楽しくなりそうなステーショナリー



今回一番多くラインナップしているのが、ステーショナリー類。

こちらは、写真左からふせんとメモ帳で、まめっちと愉快な仲間たちがキュートに描かれています。

今回は、それぞれ1種類のみピックアップしましたが、どちらも2色ずつ異なる絵柄がプリントされているので、ぜひお好みのデザインをチェックしてみて。



見るたびに、思わず「何これ〜かわいすぎる！」と声が漏れてしまいそうなペン類も登場。

ボールペン（左2本）とシャーペン（右1本）で、こちらもそれぞれ3色・3柄が展開されています。



また、昔懐かしい消しゴムなんかも登場しています。

大人になるとなかなか使う機会がないな、と思いますが、こちらはかわいさのあまり用途なしでも買ってしまいそう！

かわいくデコれるステッカーシール類



かわいくデコれるシールステッカー&シール類も見逃せません！

左から、大きめのシートシールと、ラッピングシール、ミニサイズのステッカーが展開されています。色んな表情やポーズを見せてくれるたまごっちたちは、愛おしくてたまりませんね…！



先ほどのメモ用紙やふせんと合わせて使えば、こんなにもノートがかわいく大変身！

勉強や仕事のお供に、愛らしいたまごっちたちを添えて、パワーをチャージしてもらいませんか？

全種揃えたくなるランダムマステ



文具好きに絶対にチェックして欲しいのが、マスキングテープ。

こちらの商品のみ、開けるまで中身がわからないランダム仕様になっており、よりワクワク感が楽しめますよ。

サイズは、幅1.5cmの一般的な細さのタイプと3cmの少し幅広のタイプが展開されています。



編集部で購入したものは、こちらのデザインが当たりました！どちらもポップなデザインで、使うたびに元気をもらえそうです。

細いタイプは全6種、太いタイプは全4種あるので、ぜひ全種コンプリートしてみて！

ジップバッグもあるよ



最後にご紹介するのは、ジップタイプのバッグ。

左は、手持ち部分と底にマチがついた大容量タイプ、右は小物を入れられる一般的なジップバックです。

残るものだと上手く使えないかも…。という方は、こういった消耗品でGETするのもアリ！

他にもショッピングバッグやお菓子を入れるようなギフトバッグも販売されていたので、チェックしてみて。

これは売り切れ前に絶対にGETしなきゃ！



SNSで話題沸騰中の、たまごっち×ダイソーのコラボ商品はいかがでしたか？

どれも昔を思い出す懐かしのキャラクターたちが描かれていて、ほっこりするものばかりでしたよね！

人気のあまり既にオンラインでは売り切れてしまっている商品もあるため、気になる方は急いでチェックしてみてくださいね。

商品一覧をチェック