¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î½÷Í¥¾®ÀîËã¶×¡Ê37¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îº°Ìî¤¢¤µÈþ¡Ê38¡Ë¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯ËÌ³¤Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ±´ü¤Îº°Ìî¤¢¤µÈþ¤Á¤ã¤ó²È¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡¼¡¡¥¥Ã¥º¤¬4¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤á¤Á¤ã¤ó¤³Æø¤ä¤«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³§¤ó¤Ê¿Í²û¤Ã¤³¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤ÆÌþ¤µ¤ì¤¿¤¡¡¡1ÈÖ²¼¤Î»Ò¤Ë¤Ïº£²ó½é¤á¤Æ²ñ¤¨¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢º°Ìî¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢º°Ìî¤Î»Ò¤É¤â¤òÊú¤¯»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¤Ã¤Æ¡¢ºÂ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤º¤Ã¤È»Ò¶¡Ã£¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤²ó¤ë¥³¥ó¥³¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÂº·É¡£¥³¥ó¥³¥ó¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ°¦¤Ë°î¤ì¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥Þ¤Ê¤Î¤è¡×¤Èº°Ìî¤ò¾Î»¿¤·¡Ö»Ò¶¡Ã£¤ò¿²¤«¤·¤Ä¤±¤¿¸å¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë2¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÏÃ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥³¥ó¤À¤«¤é¤³¤½ÏÃ¤»¤ëÏÃ¤âÂô»³¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ±´ü¤Î°Â¿´´¶¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¶á¶·¤â¿§¡¹¤ªÏÃ¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡¡¥³¥ó¥³¥ó¡¢µ®½Å¤Ç³Ú¤·¤¤²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Þ¤³¤Ï±Ê±ó¡Ä¡×¡ÖÆ±´ü¤Îå«¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Î´Ø·¸¤À¤è¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£