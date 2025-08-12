マギー、水着で魅了 エメラルドグリーンの海で解放感 「プロポーション美しい」と絶賛の声
ファッションモデルのマギーが12日までに自身のインスタグラムを更新。美しさあふれる水着姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】マギー、水着で魅了「プロポーション美しい」 過去の水着ショットも（9枚）
5月に33歳を迎えたマギー。誕生日に投稿した写真では、上品な赤の水着姿を披露。その後も様々な水着姿を公開している。
今回は「Swim swim swim」とつづり、エメラルドグリーンに輝く海でのショットを投稿。ピンクや白黒の水着を着用し、眩しい笑顔を見せた。ファンからは「プロポーション美しい」「綺麗すぎる」「可愛い」などのコメントが多数寄せられている。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）
【写真】マギー、水着で魅了「プロポーション美しい」 過去の水着ショットも（9枚）
5月に33歳を迎えたマギー。誕生日に投稿した写真では、上品な赤の水着姿を披露。その後も様々な水着姿を公開している。
今回は「Swim swim swim」とつづり、エメラルドグリーンに輝く海でのショットを投稿。ピンクや白黒の水着を着用し、眩しい笑顔を見せた。ファンからは「プロポーション美しい」「綺麗すぎる」「可愛い」などのコメントが多数寄せられている。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）