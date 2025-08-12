画像はWEBコミックガンマプラス「貴女へささげるサディスティック」のページ（https://gammaplus.takeshobo.co.jp/manga/anasado/）より

【第3話-1】 8月12日 公開

竹書房は8月12日、ななつ藤氏によるマンガ「貴女へささげるサディスティック」第3話-1「教師として」をWEBコミックガンマプラスに公開した。

作者・ななつ藤氏は「女の子同士の危険な関係性」を得意としており、本作でも周囲から慕われる高校教師・柴崎と、不登校の少女・真園の危ない関係が描かれる。

第3話-1では、真園の指導を担当することになった柴崎は、教師として真園を指導しようとする。しかし、真園は勉強もスポーツも人並み以上で……。

現在WEBコミックガンマプラスでは、全話が無料で公開されている。

【あらすじ】

高校教師・柴崎は、生徒への深い愛情と温和な人柄で、周囲から慕われていた。

ある日、不登校の少女・真園がいじめられている場面に遭遇し、彼女を救いたいと決意する。

真園の自宅を訪ねて話を聞こうとする柴崎だったが、返ってきた言葉は予想外のもので―――!?