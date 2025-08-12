◆フィギュアスケート サマーカップ 最終日（１２日、滋賀・木下カンセー・アイスアリーナ）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）３位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１２９・１８点をマークし、合計１９２・８４点で優勝した。逆転Ｖが決まった瞬間には涙を流し、「実感が湧いていない。パニックになっている。急きょ作ったフリーでトリプルアクセル（３回転半）を着氷することができてうれしい」と答えた。

冒頭にトリプルアクセルを降りると、会場から多くの拍手が送られた。３回転ルッツ―連続ダブルアクセルも着氷。３回転フリップではミスが出たが、まとめ上げた。

今季シニアデビューした中井。当初、フリーは昨季から継続し「シンデレラ」を使用予定だった。ところが、６月に利用申請をしたところ許可が下りずに、変更を余儀なくされた。新たに「Ｗｈａｔ ａ Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ Ｗｏｒｌｄ（この素晴らしき世界）」のプログラムで今季初戦に臨んでいた。

新プログラムの完成度は「６５％くらい」。宮本賢二氏と７月１７、１８日に振り入れを行ったばかり。ジャンプをはめ始めたのも直近２〜３週間。「（これまでは）合わないところがあったり失敗してしまうことが多かった。今回はジャンプの調子も良かったので、プログラム的にはまとめられた」とうなずいた。冒頭のトリプルアクセル、歌詞に合わせて踊るところが見どころだと話した。

さらに大会直前の９日にはぎっくり腰になるアクシデントもあった。２日間は練習できておらず、１１日のＳＰはぶっつけで跳ぶことに。「そこの不安が一番大きかった。今後ミスがあったときでも、リカバリーができる」とけがの功名となった。

２月にミラノ・コルティナ五輪を控える今季。１２月の全日本選手権で優勝ならば代表に即内定する。「今はやっと一歩進んだ感じ。自分の立ち位置だったり、どのくらいの評価がもらえるかわからなかったので、少し近づいた。点数的には納得いっていない部分もあるし、トリプルアクセルも２本入れたい。もうちょっと練習を積まないと」と距離感を分析。逆境をはねのけた１７歳が４年に一度の大舞台を狙う。