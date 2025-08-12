演歌歌手の丘みどり（41）が12日、自身のブログで、退院したことを報告した。

丘は10日の投稿で「私は今入院中」と入院していることを告白。 「先に言っておきますが 絶対に心配しないでください！大袈裟じゃなく私はスーパー元気 悪さをしていた物を喉から取っただけそれだけの事だから本当に大丈夫！経過もとっても順調」と記した。

12日午前の投稿では、「娘との今朝のテレビ電話」と記し「ママ今日退院できるかも！この後の検査でお医者さんがいいよって言ったら退院するね」「たいいんとか私のわからない言葉使わないで 普通に、お家に帰るねっ。って言ってくれない？？」と愛娘とのやり取りを明かし、「いやいや、めっちゃ意味わかってるやん とツッコミました」としつつ「退院できますように」と記していた。

その後、「皆様へ」のタイトルでブログを投稿。「本日無事に退院できました！」と退院を報告。「しばらく安静な生活が続きますが 両国コンサートを万全な状態でできるようしっかり頑張ります！！」と前向きにつづった。

そのうえで「入院中、皆さんのSNSを見たり お手紙を読んだり今まで時間がなくて なかなかできなかった事もできたし 病院の方々にも本当によくしていただき 安心して過ごすことができました」とつづり、「ご心配もたくさん ありがとうございます！」と感謝した。