◆イースタン・リーグ 巨人５―３楽天（１２日・ジャイアンツタウン）

巨人の岡本和真内野手が左肘じん帯損傷から復帰後６戦目に臨んだ。イースタン・楽天戦に「４番・三塁」で先発出場。初めて守備に就き、１軍復帰へまた一歩前進した。

最初の守備機会は４回無死の場面だ。ライナー性の痛烈な打球をショートバウンドで体で止め、素早く拾い上げて、正確なスローイングでアウトにした。５回１死では流れるような足さばきで三ゴロを処理。６回無死でのゴロもアウトにし、３度の守備機会をこなした。「飛んできてくれて良かった。思ったよりも（打球が）速くてびっくりしましたね」と笑顔。岡本の守備について桑田２軍監督は「問題ないね。いい動きをしていたんじゃないかな」と目を細めた。

バットでは快音を響かせた。両チーム無得点の初回２死一塁。１ストライクから早川が投じた外角低め１４２キロ直球をスイングし、中前に運んだ。３回２死では二飛、６回先頭では三ゴロで、３打数１安打。桑田２軍監督は「ボールはしっかり捉えられているから、あとは投手との駆け引きとか、誘い球に止まれるかとかの作業じゃないかな」とうなずいた。