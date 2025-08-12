Kis-My-Ft2¥é¥¤¥Ö¤Ç¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ª¡ØMAGFACT¡ÙÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢£¥Ç¥Ó¥åーÆü¤Î8·î10Æü²£ÉÍ¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKis-My-Ft2¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î¡ØMAGFACT¡ÙÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È①～②
¸½ºß¡ØKis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT¡Ù¥Ä¥¢ー¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëKis-My-Ft2¡£¡Ö²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê1ÆüÌÜ¤Î¸ø±é¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æó³¬Æ²¹â»Ì¤¬Kis-My-Ft2¥á¥ó¥Ðー¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ï8·î10Æü¤Î¸ø±é¤ËÅÐ¾ì¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬¥²¥¹¥È¥Üー¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëKis-My-Ft2¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹!feat.¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤òKis-My-Ft2¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
Æó³¬Æ²¤ÎX¤Ë¤Ï¡¢¥Ùー¥¸¥å¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×°áÁõ¤òÃå¤¿Kis-My-Ft2¤¬¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ò°Ï¤ó¤À¼Ì¿¿¤È¡¢¡Öº£Æü¤ÏKis-My-Ft2¤Î¥Ç¥Ó¥åーÆü¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Kis-My-Ft2¤¬¥±ー¥¤ò°Ï¤ó¤À¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æó³¬Æ²¤ÏÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÈKis-My-Ft2¤ÎLIVE¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿Ìû²÷¤ÊÃç´ÖÃ£¡É¤È¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö14¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¥Ó¥¸¥å¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£