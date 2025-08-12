主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月12日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月12日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 164( 126)
TOPIX先物 9月限 42( 42)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 1298( 1298)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 290( 290)
TOPIX先物 9月限 26( 26)
日経225ミニ 9月限 1902( 1902)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2691( 1253)
12月限 57( 49)
TOPIX先物 9月限 330( 274)
日経225ミニ 9月限 145774( 62846)
10月限 702( 312)
11月限 50( 20)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1687( 991)
12月限 97( 51)
日経225ミニ 9月限 85277( 40121)
10月限 205( 75)
11月限 28( 6)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 323( 323)
12月限 9( 9)
日経225ミニ 9月限 9346( 9346)
10月限 88( 88)
11月限 8( 8)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1039( 1039)
12月限 82( 82)
TOPIX先物 9月限 51( 51)
日経225ミニ 9月限 45741( 45741)
10月限 59( 59)
11月限 16( 16)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
