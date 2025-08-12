　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月12日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 164(　　 126)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　42(　　　42)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1298(　　1298)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 290(　　 290)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　26(　　　26)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1902(　　1902)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2691(　　1253)
　　　　　 　 　12月限　　　　　57(　　　49)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 330(　　 274)
日経225ミニ　 　 9月限　　　145774(　 62846)
　　　　　 　 　10月限　　　　 702(　　 312)
　　　　　 　 　11月限　　　　　50(　　　20)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1687(　　 991)
　　　　　 　 　12月限　　　　　97(　　　51)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 85277(　 40121)
　　　　　 　 　10月限　　　　 205(　　　75)
　　　　　 　 　11月限　　　　　28(　　　 6)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 323(　　 323)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　9346(　　9346)
　　　　　 　 　10月限　　　　　88(　　　88)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 8(　　　 8)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1039(　　1039)
　　　　　 　 　12月限　　　　　82(　　　82)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　51(　　　51)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 45741(　 45741)
　　　　　 　 　10月限　　　　　59(　　　59)
　　　　　 　 　11月限　　　　　16(　　　16)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

