　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月12日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　7892(　　1938)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2924(　　1400)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　8867(　　7433)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1671(　　1243)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 463(　　 413)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2351(　　2351)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 956(　　 856)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 539(　　 508)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3074(　　2094)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4103(　　4102)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5506(　　5502)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1896(　　1165)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1160(　　 810)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　60(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3191(　　1644)
　　　　　 　 　12月限　　　　　83(　　　69)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1176(　　1112)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 9月限　　　123795(　 48165)
　　　　　 　 　10月限　　　　 825(　　 437)
　　　　　 　 　11月限　　　　　42(　　　22)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1990(　　1410)
　　　　　 　 　12月限　　　　　59(　　　37)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 64354(　 29262)
　　　　　 　 　10月限　　　　 235(　　　63)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6557(　　6557)
　　　　　 　 　10月限　　　　　54(　　　54)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 945(　　 945)
　　　　　 　 　12月限　　　　　58(　　　58)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 43630(　 43630)
　　　　　 　 　10月限　　　　　75(　　　75)
　　　　　 　 　11月限　　　　　12(　　　12)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

