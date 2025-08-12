主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月12日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月12日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7892( 1938)
TOPIX先物 9月限 2924( 1400)
日経225ミニ 9月限 8867( 7433)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1671( 1243)
TOPIX先物 9月限 463( 413)
日経225ミニ 9月限 2351( 2351)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 956( 856)
TOPIX先物 9月限 539( 508)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3074( 2094)
TOPIX先物 9月限 4103( 4102)
日経225ミニ 9月限 5506( 5502)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1896( 1165)
TOPIX先物 9月限 1160( 810)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 60( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3191( 1644)
12月限 83( 69)
TOPIX先物 9月限 1176( 1112)
12月限 3( 3)
日経225ミニ 9月限 123795( 48165)
10月限 825( 437)
11月限 42( 22)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1990( 1410)
12月限 59( 37)
日経225ミニ 9月限 64354( 29262)
10月限 235( 63)
11月限 3( 3)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 9( 9)
日経225ミニ 9月限 6557( 6557)
10月限 54( 54)
11月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 945( 945)
12月限 58( 58)
日経225ミニ 9月限 43630( 43630)
10月限 75( 75)
11月限 12( 12)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
