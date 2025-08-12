外国証券 先物取引高情報まとめ（8月12日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月12日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 15194( 15074)
12月限 105( 105)
TOPIX先物 9月限 21240( 21240)
日経225ミニ 9月限 305681( 305681)
10月限 3089( 3089)
11月限 54( 54)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 6346( 6346)
12月限 144( 144)
TOPIX先物 9月限 11521( 11521)
日経225ミニ 9月限 127273( 127273)
10月限 2464( 2464)
11月限 61( 61)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 173( 131)
TOPIX先物 9月限 2144( 2144)
日経225ミニ 9月限 954( 954)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 783( 665)
TOPIX先物 9月限 3866( 3488)
日経225ミニ 9月限 8702( 8630)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 957( 915)
12月限 7( 7)
TOPIX先物 9月限 3288( 3288)
日経225ミニ 9月限 11597( 11597)
10月限 93( 93)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 202( 202)
TOPIX先物 9月限 936( 936)
日経225ミニ 9月限 1520( 1478)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1755( 1707)
12月限 19( 19)
TOPIX先物 9月限 4316( 4316)
日経225ミニ 9月限 31235( 31235)
10月限 39( 39)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 197( 197)
TOPIX先物 9月限 1146( 1142)
日経225ミニ 9月限 890( 890)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 472( 0)
TOPIX先物 9月限 1543( 237)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 1047( 1047)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 61( 61)
日経225ミニ 10月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
