　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月12日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 15194(　 15074)
　　　　　 　 　12月限　　　　 105(　　 105)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 21240(　 21240)
日経225ミニ　 　 9月限　　　305681(　305681)
　　　　　 　 　10月限　　　　3089(　　3089)
　　　　　 　 　11月限　　　　　54(　　　54)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　6346(　　6346)
　　　　　 　 　12月限　　　　 144(　　 144)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 11521(　 11521)
日経225ミニ　 　 9月限　　　127273(　127273)
　　　　　 　 　10月限　　　　2464(　　2464)
　　　　　 　 　11月限　　　　　61(　　　61)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 173(　　 131)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2144(　　2144)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 954(　　 954)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 783(　　 665)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3866(　　3488)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　8702(　　8630)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 957(　　 915)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3288(　　3288)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 11597(　 11597)
　　　　　 　 　10月限　　　　　93(　　　93)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 202(　　 202)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 936(　　 936)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1520(　　1478)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1755(　　1707)
　　　　　 　 　12月限　　　　　19(　　　19)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4316(　　4316)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 31235(　 31235)
　　　　　 　 　10月限　　　　　39(　　　39)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 197(　　 197)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1146(　　1142)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 890(　　 890)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 472(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1543(　　 237)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1047(　　1047)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　61(　　　61)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース