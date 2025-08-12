外国証券 先物取引高情報まとめ（8月12日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月12日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 40174( 35982)
12月限 175( 75)
TOPIX先物 9月限 37228( 35646)
日経225ミニ 9月限 359332( 359287)
10月限 8185( 8185)
11月限 207( 207)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 26887( 23616)
12月限 2295( 395)
TOPIX先物 9月限 30688( 29158)
12月限 3( 3)
日経225ミニ 9月限 195265( 195265)
10月限 6758( 6758)
11月限 342( 342)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3041( 1026)
12月限 500( 0)
TOPIX先物 9月限 3092( 2892)
12月限 200( 0)
日経225ミニ 9月限 8377( 8377)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4671( 2725)
12月限 200( 0)
TOPIX先物 9月限 4947( 3658)
日経225ミニ 9月限 6036( 5804)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4556( 3418)
12月限 301( 1)
TOPIX先物 9月限 8247( 6755)
日経225ミニ 9月限 11049( 11049)
10月限 258( 258)
11月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4658( 2572)
12月限 4( 4)
TOPIX先物 9月限 4302( 4222)
日経225ミニ 9月限 12728( 11926)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4313( 4295)
12月限 30( 30)
TOPIX先物 9月限 6936( 6752)
日経225ミニ 9月限 38408( 37990)
10月限 96( 94)
11月限 2( 0)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 30( 0)
TOPIX先物 9月限 698( 646)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 60( 0)
TOPIX先物 9月限 219( 0)
12月限 200( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 600( 0)
12月限 600( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 975( 958)
TOPIX先物 9月限 1031( 1031)
日経225ミニ 10月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
