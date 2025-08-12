　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月12日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 40174(　 35982)
　　　　　 　 　12月限　　　　 175(　　　75)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 37228(　 35646)
日経225ミニ　 　 9月限　　　359332(　359287)
　　　　　 　 　10月限　　　　8185(　　8185)
　　　　　 　 　11月限　　　　 207(　　 207)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 26887(　 23616)
　　　　　 　 　12月限　　　　2295(　　 395)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 30688(　 29158)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 9月限　　　195265(　195265)
　　　　　 　 　10月限　　　　6758(　　6758)
　　　　　 　 　11月限　　　　 342(　　 342)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3041(　　1026)
　　　　　 　 　12月限　　　　 500(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3092(　　2892)
　　　　　 　 　12月限　　　　 200(　　　 0)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　8377(　　8377)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4671(　　2725)
　　　　　 　 　12月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4947(　　3658)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6036(　　5804)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4556(　　3418)
　　　　　 　 　12月限　　　　 301(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8247(　　6755)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 11049(　 11049)
　　　　　 　 　10月限　　　　 258(　　 258)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4658(　　2572)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4302(　　4222)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 12728(　 11926)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4313(　　4295)
　　　　　 　 　12月限　　　　　30(　　　30)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6936(　　6752)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 38408(　 37990)
　　　　　 　 　10月限　　　　　96(　　　94)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 0)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　30(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 698(　　 646)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　60(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 219(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　 200(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 600(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　 600(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 975(　　 958)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1031(　　1031)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

