　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万1750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　34(　　34)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　23(　　23)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　12(　　12)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万1875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　33(　　33)
バークレイズ証券　　　　　　　　14(　　14)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　11(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　83(　　83)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　44(　　22)
楽天証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
バークレイズ証券　　　　　　　　14(　　14)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯4万2125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万2250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　21(　　21)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　44(　　14)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)


◯4万2375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 1)


◯4万2500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　31(　　31)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　18(　　12)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万3000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 0)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース