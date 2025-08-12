「日経225オプション」9月限プット手口情報（12日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 124( 124)
BNPパリバ証券 12( 12)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
三菱UFJ証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
SBI証券 7( 3)
松井証券 3( 3)
◯4万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 564( 464)
BNPパリバ証券 145( 145)
SBI証券 111( 69)
JPモルガン証券 169( 69)
ソシエテジェネラル証券 53( 53)
楽天証券 42( 42)
ビーオブエー証券 36( 36)
モルガンMUFG証券 25( 25)
UBS証券 20( 20)
松井証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 3( 3)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
SBI証券 30( 8)
東海東京証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 3( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1025( 325)
ゴールドマン証券 175( 175)
BNPパリバ証券 32( 32)
JPモルガン証券 131( 31)
シティグループ証券 31( 31)
SBI証券 74( 30)
ビーオブエー証券 526( 26)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
楽天証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 5( 5)
松井証券 3( 3)
フィリップ証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
大和証券 100( 0)
