「日経225オプション」9月限コール手口情報（12日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 53( 53)
SBI証券 38( 16)
インタラクティブ証券 11( 11)
松井証券 8( 8)
楽天証券 6( 6)
BNPパリバ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
◯4万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
SBI証券 19( 5)
シティグループ証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
◯4万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 347( 347)
SBI証券 401( 253)
松井証券 51( 51)
BNPパリバ証券 36( 36)
楽天証券 30( 30)
JPモルガン証券 24( 24)
バークレイズ証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 18( 18)
マネックス証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
インタラクティブ証券 6( 6)
モルガンMUFG証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
SBI証券 26( 24)
楽天証券 18( 18)
三菱UFJeスマート 4( 4)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万3125円コール
取引高(立会内)
松井証券 18( 18)
ABNクリアリン証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 523( 523)
SBI証券 413( 187)
バークレイズ証券 153( 153)
楽天証券 96( 96)
野村証券 45( 45)
松井証券 35( 35)
BNPパリバ証券 26( 26)
フィリップ証券 25( 25)
三菱UFJeスマート 20( 20)
UBS証券 15( 15)
インタラクティブ証券 13( 13)
