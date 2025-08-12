　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万3750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　53(　　53)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　38(　　16)
インタラクティブ証券　　　　　　11(　　11)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万3625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　17(　　17)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　19(　　 5)
シティグループ証券　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万3500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 347(　 347)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 401(　 253)
松井証券　　　　　　　　　　　　51(　　51)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　36(　　36)
楽天証券　　　　　　　　　　　　30(　　30)
JPモルガン証券　　　　　　　　　24(　　24)
バークレイズ証券　　　　　　　　22(　　22)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　18(　　18)
マネックス証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 6(　　 6)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　 4(　　 4)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　54(　　54)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　26(　　24)
楽天証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
松井証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　16(　　16)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)


◯4万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 523(　 523)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 413(　 187)
バークレイズ証券　　　　　　　 153(　 153)
楽天証券　　　　　　　　　　　　96(　　96)
野村証券　　　　　　　　　　　　45(　　45)
松井証券　　　　　　　　　　　　35(　　35)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　26(　　26)
フィリップ証券　　　　　　　　　25(　　25)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　20(　　20)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　15(　　15)
インタラクティブ証券　　　　　　13(　　13)