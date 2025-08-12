「日経225オプション」9月限コール手口情報（12日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、12日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 488( 188)
SBI証券 38( 26)
UBS証券 21( 21)
BNPパリバ証券 19( 19)
モルガンMUFG証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 312( 12)
松井証券 12( 12)
楽天証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 4( 4)
◯4万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
JPモルガン証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
ビーオブエー証券 48( 0)
◯4万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 610( 480)
SBI証券 135( 101)
BNPパリバ証券 263( 83)
JPモルガン証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
三菱UFJeスマート 32( 32)
楽天証券 31( 31)
モルガンMUFG証券 359( 29)
ビーオブエー証券 1392( 28)
UBS証券 25( 25)
松井証券 17( 17)
マネックス証券 9( 9)
広田証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
ゴールドマン証券 180( 0)
みずほ証券 100( 0)
◯4万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 6( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 269( 269)
ビーオブエー証券 186( 186)
HSBC証券 44( 44)
BNPパリバ証券 23( 23)
SBI証券 18( 16)
楽天証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
岩井コスモ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
