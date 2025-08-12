産直通販サイト「食べチョク」を運営するビビッドガーデン（東京都港区）が、食べチョクの冷凍食品サブスクリプションサービス「Vivid TABLE（ビビッドテーブル）」の新メニュー「鯖（さば）の地中海風トマトソース煮」と「まろやか黒酢の照り鯖あん」の2種類を予約開始しました。

ビビッドテーブルではこれまで牛、豚、鶏といった肉メニューを展開。新メニューは、ユーザーからの「魚メニューも食べたい！」「調理に手間がかかる魚も、手軽に食卓に取り入れたい」という声に応えて、誕生した初の魚メニュー。

「鯖の地中海風トマトソース煮」は、たっぷりの完熟トマトと、香り立つハーブでじっくり煮込んだ豊かな味わい。一方の「まろやか黒酢の照り鯖あん」は、まろやかな黒酢あんにショウガの風味を効かせ、鯖が照りよく仕上げたソースに絡んだ一品になっています。

2024年、食事準備の時間短縮や栄養バランスの向上をサポートすることを目的に誕生したビビッドテーブルは、共働き世帯や子育て世帯などの忙しい日々の中で食卓を支える層に向け、産直通販サイト「食べチョク」がプロデュースするプライベートブランドの冷凍食品。レンジで約5分加熱することで、彩り豊かな料理を手軽に食卓に並べることができます。レシピの監修はYouTube公式チャンネル「KAZ PEANUTS」でも知られる「ラ・ボンヌ・ターブル」（東京都中央区）のシェフ・中村和成さんが行っています。

新メニューは予約すると同月14日以降に到着。注文形式は好きなメニューを選ぶ「サブスクリプション型（定期購入）」と「単品での買い切り注文」が可能。サブスクリプション型の「Mプラン（12食）」は1食あたり862円〜（以下、税込み）、「Sプラン（6食）」は1食あたり916円〜です。