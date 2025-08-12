【50代のイメチェン】長さ変えずに令和っぽ♡「ボブレイヤー」即試したーいッ！

「髪の長さはキープしたいけれど、イメージを変えたい」そんなミドル世代にぴったりの髪型が、ふんわりとしたシルエットでトレンド感をまとえる「ボブレイヤー」。髪にレイヤーと呼ばれる段差をつけてシルエットを変えるレイヤーカットなら、長さはそのままにガラッとイメチェンが叶いそう。ミドル世代向けのヘアスタイルを多数紹介しているヘアスタイリスト、@ofuke_akifumiさんのInstagram投稿から、厳選したボブレイヤーをご紹介します。

美しい毛流れでエレガントな大人っぽボブに

段差を施した美しい毛流れで、エレガントなムードに引き寄せたボブヘア。トップと後頭部のボリューム感からすっきりとした襟足まで、計算された優美なシルエットで一気に垢抜けできそう。サイドの髪を耳掛けアレンジにすれば、ミドル世代らしい大人の余裕を感じるヘアスタイルに。髪色を明るくしなくても、レイヤーを入れるだけでスタイリッシュなイメージに仕上がります。

表面にレイヤーをきかせてふんわりエアリーに

暑さが厳しい今の季節。少しでも涼しげなヘアスタイルを目指すなら、ハイレイヤーで抜け感をプラスしてみて。表面の高い位置から入れたレイヤーが、ふわっとエアリーなシルエットを演出します。全体の重さはしっかりと残して、ミドル世代らしい上品さもキープ。丸みのあるフォルムで、可愛らしさと大人っぽさを両立させたボブヘアです。

ハネやすい長さを活かして今っぽくびれボブに

「毛先が肩についてハネてしまうのが気になる……」そんな人は自然な外ハネを活かして、トレンド感のあるくびれボブにトライしてみて。表面にレイヤーを入れて丸みを持たせつつ、ベースの毛先をハネさせて、キュッとくびれたメリハリのあるシルエットに。首まわりのくびれで、華奢見えが期待できるヘアスタイルです。

毛先ワンカールでサマになるボブレイヤー

重めのボブベースに、レイヤーを入れて程よい抜け感をプラス。髪をかき上げたようなシルエットが美しく、ミドル世代に相応しいエレガントなヘアスタイルです。レイヤーを入れた部分をワンカールするだけで、ふわっと華やかにボリュームアップ。全体の長さはそのままに、表面に動きが生まれてぐっと垢抜けた印象に。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ofuke_akifumi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M