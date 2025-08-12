◇第107回全国高校野球選手権大会（12日、甲子園球場）

全国高校野球選手権大会は12日、2回戦の3試合が行われました。

3年ぶりに夏の切符をつかんだ山梨学院（山梨）は、4年連続20回目の出場となる強豪・聖光学院（福島）と対決。1-1の7回に萬場翔太選手（3年）のタイムリーで勝ち越した山梨学院は、8回にも一挙4得点。投げては先発した194センチの長身の菰田陽生投手（2年）が6回まで無安打投球をみせるなど、2番手の檜垣瑠輝斗投手（2年）との2年生リレーで勝利をつかみました。敗れた聖光学院は大嶋哲平投手（3年）が8回125球の力投も初戦敗退です。

第2試合は、2年連続4度目の出場となった岡山学芸館（岡山）と松商学園（長野）の一戦。岡山学芸館は初回、繁光広翔選手（2年）のタイムリーで先制点を奪います。3回には相手の悪送球の間に追加点。8回にも山田涼選手（3年）のセーフティスクイズで3点目を奪います。投げては、青中陽希投手（3年）が9回無失点で完封勝利。2年連続で3回戦へと駒を進めました。

第3試合は、9年ぶりの出場を果たした尽誠学園（香川）と、14年ぶり2度目の出場を果たした東大阪大柏原（大阪）が対戦。両者無得点の5回に2アウトから奥一真選手（3年）が2ベースヒットで出塁すると、木下立晴選手（3年）の先制タイムリーやエースで4番の広瀬賢汰投手が2点タイムリーで3-0とリードを広げます。投げては広瀬投手は9回108球を投げ、無四球の完封勝利。尽誠学園にとっては、夏の甲子園で23年ぶりの勝利をつかみ取りました。

大会8日目となる13日は、2回戦の3試合が予定。第1試合から2024年のセンバツ優勝校の健大高崎（群馬）と前回王者・京都国際（京都）が激突します。

▽12日の結果

〈2回戦〉

山梨学院（山梨）6-2聖光学院（福島）

岡山学芸館（岡山）3-0松商学園（長野）

尽誠学園（香川）3-0東大阪大柏原（大阪）

▽13日の2回戦日程健大高崎（群馬）vs京都国際（京都）中越（新潟）vs関東第一（東東京）神村学園（鹿児島）vs創成館（長崎）