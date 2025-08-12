香川沙耶、野菜使った料理4品披露「健康的」「お皿もおしゃれ」
【モデルプレス＝2025/08/12】“驚異の10等身”として知られるモデルの香川沙耶が12日、自身のInstagramを更新。自家栽培の野菜を使った手料理を公開した。
【写真】香川沙耶、おしゃれすぎる手料理
香川は「お野菜をたくさん頂きました じゃがいもをローズマリーポテトと肉じゃがに オクラをめんつゆで味つけて炒め 白ナスはバターポン酢焼きにしました 最高に美味しかったです」とコメントし、自宅で無農薬野菜を使った手作り料理が美しく盛り付けられた食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「想像以上」「お皿もおしゃれ」「健康的」「丁寧な暮らし」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
