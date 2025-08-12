盟友ガスリーが発した“意味深発言”が波紋　角田裕毅の「言えないこと」とは何か？「ツノダの苦闘には何かがある」

レッドブルで不振を極める角田。彼の現況を説いたガスリーの言葉が波紋を広げている(C)Getty Images

「ユウキと話をしていると、言えないことがあるんだと分かってくる。それは簡単なことじゃないし、ああいう状況にいること自体が楽じゃない」

これは、フランス人ドライバーのピエール・ガスリー（アルピーヌ）が、角田裕毅（レッドブル）の現状を語った言葉だ。オランダのモータースポーツ専門メディア『Racing News365』のインタビューで、結果を残せずに苦しむアルファタウリ時代の盟友が置かれた立場を、「時にはさまざまな理由で、自分の望むようにはうまくいかない状況に陥ることもある」とも慮った。

自身もセカンドドライバーとしてレッドブルに在籍していたガスリー。しかし、彼も角田と同様に、エースドライバーのマックス・フェルスタッペンのマシンを優先的に強化されるチームの中で苦闘。23年に活躍の場を求めてアルピーヌへと移籍した。

そんな29歳のフランス人ドライバーが発した“意味深発言”は、国際的にも波紋を生んだ。英紙『Daily Express』は「ガスリーが発した『言えないことがあるのを知っている』という謎めいたコメントは憶測に火をつけた」と指摘。「期待された成績を大きく下回ってしまっているツノダの苦闘には目に見える以上の何かがあるのかもしれない」と推察した。