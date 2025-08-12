ファミマ「冷やして食べる くりーむメロンパン 静岡クラウンメロン」発売、八天堂とのコラボメロンパン第2弾

ファミリーマートは、八天堂とコラボした「冷やして食べる くりーむメロンパン 静岡クラウンメロン」(税込298円)を、8月12日に販売開始した。全国の約1万6,300店で取り扱う。

〈八天堂とのコラボメロンパン第2弾〉

ファミリーマートと八天堂は、2022年10月に「冷やして食べる とろけるくりーむパン」を発売以来、さまざまなコラボレーション商品を展開している。2024年3月には、八天堂の一部店舗やオンラインショップで人気の冷やして食べる「メロンパン」をもとにしたコラボ商品「冷やして食べる くりーむメロンパン ミルクカスタード」を発売した。再販も行うほどの人気商品となったという。

今回は「冷やして食べる くりーむメロンパン」第2弾として、「静岡クラウンメロン」フレーバーを発売する。クッキー生地、パン生地、クリームの3層それぞれの食感にこだわったという。

ファミマ×八天堂 生地とクリームの3層の食感にこだわった

◆「冷やして食べる くりーむメロンパン 静岡クラウンメロン」税込298円

ふんわりしっとりとしたパン生地の中に、なめらかでとろけるくちどけの「静岡クラウンメロン」クリームを入れた。「静岡クラウンメロン」クリームには、夏でも爽やかに楽しめる「静岡県産クラウンメロン」のピューレを使い、まろやかながらさっぱりとした味わいに仕上げている。

グレーズ(砂糖衣)を施した表面のクッキー生地には、サクッと食感が楽しいザラメをトッピング。ザラメとグレーズの量、クッキー生地の量とバランスを調整し、スイーツらしい甘さと満足感がありながらも、軽く食べられる程よい味わいを追求した。

ファミマ×八天堂「冷やして食べる くりーむメロンパン 静岡クラウンメロン」イメージ