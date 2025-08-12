磯村勇斗、夜空を見上げる『ぼくほし』SHOTにファンうっとり「素敵なお写真」「ああ、かっこいい」

8月12日、磯村勇斗がInstagramを更新した。

【写真】美しい横顔を披露したモノクロSHOTを公開

7月より放送が開始されたドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）にて、民放連ドラ初主演を飾っている磯村。同作では、独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用なスクールロイヤー（学校弁護士）の主人公・白鳥健治を演じている。

今回の投稿で、磯村は前日に放送された同ドラマの第5話について、「健治の夏休み。 学校から離れ、生徒たちと幸田先生と夏合宿。 星空の下、生徒たちの生き生きとした姿はとても可愛らしく魅力的だったな。」とコメント。

同時に、夜空を見上げるような美しい横顔のモノクロショットを公開しつつ、「健治の過去が見え、幸田先生との距離も…」「来週は、ムムスの予感。。。」「#ぼくほし」とハッシュタグを添え、今後の展開についても触れていた。

この投稿に、ファンからは、「素敵なお写真」「ああ、かっこいい」「星を見上げるモノクロ健治素敵すぎ」「磯村さんの演技が大好き」「5話、ずっと感動して泣いてました」といった反響が集まっている。