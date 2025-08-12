鈴木奈々、59歳イケメン父とのお出かけショット公開「仲良し親子」「カップルみたい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/12】タレントの鈴木奈々が12日、自身のInstagramを更新。父親との写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】鈴木奈々、イケメン父との密着ショット
鈴木は「お父さんとモモレイのPOP-UPに遊びに行ってきたよーモモレイお父さんも好きになってた」と父と人気キャラクター・モモレイのショップを訪れたことを報告。「＃お父さん59歳＃O型＃優しい」とハッシュタグを添え、投稿ではぬいぐるみを持ち、鏡越しに撮影した仲睦まじい様子の親子ショットを披露している。
また、父について「私お父さんの事は好きだけどファザコンではないです お父さんは車で色々連れてってくれるの」と関係性を綴った鈴木。「けしてお父さんの事アッシーだとは思ってません！笑笑」と補足していた。
この投稿に、ファンからは「お父さん本当にイケメン」「カップルみたい」「素敵な関係」「お父さん若い」「仲良し親子」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
