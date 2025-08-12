NCT・へチャン、日本で証明写真を撮影?!オフショットが話題「1枚ください」「かわいすぎる」【PHOTO】

NCTのヘチャンが、日本で見せたオフショットが話題だ。

【写真】ヘチャン、“匂わせ”投稿

ヘチャンは8月11日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、日本の証明写真機で撮影をしたへチャンの姿が収められている。プリントされた写真からも伝わる、アイドルらしい完成されたビジュアルが見る者を感嘆させた。

この投稿を見たファンからは「かわいすぎる」「ほしい」「証明写真でこんなにきれいに写る?!」「どこに履歴書出すの？笑」「1枚ください」といったコメントが寄せられている。

（写真＝へチャンInstagram）

なおヘチャンは、8月9・10日に東京ドームで開催された「SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO」に出演した。

◇ヘチャン プロフィール

2000年6月6日生まれ。本名はイ・ドンヒョク。2013年にSMエンターテインメントの公開オーディションに参加。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビュー。現在はNCT DREAM、NCT Uにも所属しており、ポジションはメインボーカルで大体の曲の導入部を担当している。ロールモデルはSHINeeのテミン。