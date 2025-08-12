歌手でタレントの和田アキ子（75）が12日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、NHK紅白歌合戦にまつわるエピソードを語った。

語り草になる数々の逸話が残っている和田。番組では本人に噂の真偽を直撃した。番組では「紅白歌合戦に白組で出場したことがある」と問題が出された。正解は「ホント」だった。

過去に39回もの出場を誇る和田は、05年、m−floとのコラボで出場し、「HEY！」を披露した。その際、制作スタッフからは驚きの打診をされたという。「m−floは紅白に出たことがなくて、“アッコさんさえ良ければ白組で出ていただきたい”って紅白のスタッフに言われて、“いいですよ”って」と打ち明け、驚かせた。

今でこそ男女混成バンドやユニットで両方の組から出たアーティストもいるが、和田は「その当時はいなかったですね…と思います」と記憶をたどりながら答えた。

白組の歌手たちに声を掛けたという。「私、男のところ行くの。誰か、トイレ行く人？手を挙げて？一緒に行きたい。って言ったら、みんなすき間（距離）空けたもんね」と笑わせていた。