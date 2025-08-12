「この見た目で50歳？」レイザーラモンHG、美人妻と結婚20年目突入「家族写真が若過ぎて家族に見えない」
お笑いタレント・レイザーラモンHGさんは8月10日、自身のInstagramを更新。若さあふれる夫婦ショットを披露しました。
【写真】レイザーラモンHG＆美人妻の結婚記念日ショット
また「言わせて下さい。優しい人はいっぱい居ますが、こんなにも優しい女性は他にはいません！！」と、住谷さんへの思いを明かしています。
ファンからは、「いや、この見た目で50歳？？？奥さんも綺麗過ぎるやろ」「めっちょ素敵なファミリーですっ」「Wデートにしか見えないです」「コレは…セイでしょう！」「フォーな格好脱いだらかっこよ」「めちゃくちゃカッコいいじゃないですか！！」「家族写真が若過ぎて家族に見えない。息子さんの筋肉も素晴らしい」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】レイザーラモンHG＆美人妻の結婚記念日ショット
「めっちょ素敵なファミリーですっ」レイザーラモンHGさんは「8/8は結婚記念日フォー！ まる19年そして20年目に突入しました！ 今年で50才になる私の人生の19/50もの間一緒にいてくれてありがとう」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は妻で実業家の住谷杏奈さんとのツーショットです。2人とも明るい髪色に白い服を着ています。2枚目は、子どもたちも含めた美男美女の家族ショットです。
ファンからは、「いや、この見た目で50歳？？？奥さんも綺麗過ぎるやろ」「めっちょ素敵なファミリーですっ」「Wデートにしか見えないです」「コレは…セイでしょう！」「フォーな格好脱いだらかっこよ」「めちゃくちゃカッコいいじゃないですか！！」「家族写真が若過ぎて家族に見えない。息子さんの筋肉も素晴らしい」と、祝福の声が多く上がりました。
住谷さんも結婚記念日を祝う投稿を住谷さんも自身のInstagramで「結婚して丸19年が経ちました」とつづり、レイザーラモンHGさんが載せた写真と同じものを投稿。結婚に至ったエピソードも披露しています。ファンからは、「本当に素敵な家族」「ドラマティックエピソード」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)