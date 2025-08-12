「めっちゃハンサム」「ギャップ萌え」柴咲コウ、太もも際立つ美脚ショットにファン歓喜！「女神降臨」
俳優の柴咲コウさんは8月10日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】柴咲コウの美脚ショット
ファンからは「めっちゃハンサム」「ギャップ萌え」「美人が過ぎます」「最高で最強」「女神降臨」「俺、生まれ変わったら柴咲コウになれるように現世で徳を積むよ、、」などの声が寄せられました。
「美人が過ぎます」柴咲さんは、ライブのオフショットや歌唱中の様子などを撮影した17枚の写真を投稿。黒いジャケットを着用したソロショットでは、ショートパンツから伸びる太ももの美しさが際立っています。
美脚ショットはほかにも！6月3日の投稿でも、美しい脚を披露した柴咲さん。ファンからは「全てにおいて目の保養」「わたしの大好きな御御足が〜」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)