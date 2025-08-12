日本ラグビー協会は１２日、１５日から始まる男子日本代表の合宿参加メンバーを発表した。日本代表はパシフィックネーションズカップを控えており、３０日にカナダ戦（仙台・ユアスタ）に臨む。

日本代表は宮崎と東京で分かれて３日間活動し、その後合流する。６月のウェールズ戦で主将を務めたフランカー、リーチ・マイケル（ＢＬ東京）やＳＨ斎藤直人（トゥールーズ）は不参加となった。フッカー佐藤健次（埼玉）、ロックの伊藤鐘平（ＢＬ東京）ら９人が初キャップ獲得を伺う。ＢＫ長田智希（埼玉）は、今季初めて日本代表で活動する。

合宿参加選手は以下の通り。

【ＦＷ】２２人

紙森 陽太（東京ベイ ２）

小林 賢太（東京ＳＧ ―）

木村 星南（ＢＬ東京 １）

江良 颯（東京ベイ １）

佐藤 健次（埼玉 ―）

原田 衛（ＢＬ東京 １２）

木原三四郎（東京ＳＧ ―）

竹内 柊平（東京ＳＧ １５）

為房慶次朗（東京ベイ １１）

伊藤 鐘平（ＢＬ東京 ―）

エピネリ・ウルイヴァイティ（相模原 ８）

ワイサケ・タタトゥブア（神戸 ２）

ワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京 ２３）

山本 秀（ＢＲ東京 ―）

奥井 章仁（トヨタ ―）

ベン・ガンター（埼玉 １１）

サウマキ アマナキ（横浜 ５）

ジャック・コーネルセン（埼玉 ２２）

下川 甲嗣（東京ＳＧ １４）

ティエナン・コストリー（神戸 ６）

ファカタヴァ アマト（ＢＲ東京 １４）

マキシ ファウルア（東京ベイ １６）

【ＢＫ】１５人

北村瞬太郎（静岡 １）

福田 健太（東京ＳＧ １）

藤原 忍（東京ベイ １２）

中楠 一期（ＢＲ東京 ２）

李 承信（神戸 ２０）

池田 悠希（ＢＲ東京 ０）

中野 将伍（東京ＳＧ ９）

シオサイア・フィフィタ（トヨタ １６）

ディラン・ライリー（埼玉 ３０）

石田 吉平（横浜 ２）

長田 智希（埼玉 １７）

木田 晴斗（東京ベイ ―）

マロ・ツイタマ（静岡 ８）

サム・グリーン（静岡 １）

竹之下 仁吾（明大 ―）

※数字はキャップ数