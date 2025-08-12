【レゴ Nike Slam Dunk】 9月1日 発売予定 価格：10,980円 【レゴ Nike Dunk Trickshot】 9月1日 発売予定 価格：5,980円

レゴジャパンは、レゴセット「レゴ Nike Slam Dunk」と「レゴ Nike Dunk Trickshot」を9月1日に発売する。価格は「レゴ Nike Slam Dunk」が10,980円、「レゴ Nike Dunk Trickshot」が5,980円。

本商品はレゴグループとNIKIのコラボ商品第2弾。「子どもたちが活発に、クリエイティブな遊びを楽しめるように、コート内外で子どもたちの遊びを刺激する」というレゴグループとNIKEが共有する想いを表現した製品となっている。

レゴ Nike Slam Dunk（43010）

「レゴ Nike Slam Dunk」は、レゴブロックで 迫力満点のスラムダンクシーンを再現できるセット。スラムダンクをするまさにその瞬間を切り取ったバスケットボール選手のフィギュアは、ユニフォームやヘアスタイルのカスタマイズも可能で、コートサイドに立つ自分だけのチャンピオンを組み立てることができる。

レゴ Nike Dunk Trickshot（43021）

「レゴ Nike Dunk Trickshot」は、アイコニックなNike Dunkのレッドカラーのスニーカーを中心に、カラフルな背景やダンクシーンを組み立てて遊べるセット。2種類の表情が楽しめる特別なミニフィギュア付きで、近所のプレイグラウンドを自分だけのステージに変えることができる。ダイナミックなダンクシーンを再現することも、スニーカーを外して自分だけのゲームシーンを表現することも可能。

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C)2025 The LEGO Group.